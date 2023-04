Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Ueckermünde

Ueckermünde (LK Vorpommern-Greifswald) (ots)

Heute Mittag (6. April 2023, gegen 12:10 Uhr) ist es in der Rostocker Straße in Ueckermünde zu einem Brand gekommen, bei dem ein 71-jähriger Deutscher nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand offenbar beim Anzünden von Feuerholz. Infolgedessen soll zunächst ein Möbelstück in Brand geraten sein. Der Mann, der sich alleine in dem Haus aufhielt, versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Einfamilienhaus brannte schließlich in voller Ausdehnung, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden ist. Die Kriminalpolizei hat zunächst die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Ein eingesetzter Brandursachenermittler unterstützt bei der Aufklärung der möglichen Brandursache. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell