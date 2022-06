Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher durchsuchen Fortbildungsakademie

Düren (ots)

Unbekannte Täter brachen in die Räume der Fortbildungsakademie in der Schulstraße ein, zu ihrer Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Laut einem 46 Jahre alten Verantwortlichen aus Stolberg müssen die Einbrecher in der Zeit von Freitag, 10.06.2022, 11:45 Uhr, bis Dienstag, 14.06.2022, 08:15 Uhr, ihr Unwesen in den Räumlichkeiten getrieben haben. Die Unbekannten gelangten über die Haustür des Gebäudes in den Flur, dort öffneten sie durch massive Gewalteinwirkung die Zugangstür zu der Akademie. In allen Räumlichkeiten öffneten sie Schubladen und Schränke.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell