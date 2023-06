Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen

Ehrlicher Finder wird großzügig belohnt

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (1. Juni 2023) bemerkte eine ältere Dame in Heiligenhafen, dass nach dem Einkaufen ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen verschwunden war. Sie zeigte einen vermeintlichen Diebstahl bei der Polizei an. Nur wenig später gab ein ehrlicher Finder die Handtasche bei der Polizei ab. Dafür zeigte sich die Rentnerin sehr großzügig.

Gegen 09:30 Uhr befand sich eine 83-jährige Ostholsteinerin an einem Supermarkt in der Tollbrettkoppel in Heiligenhafen. Im Kassenbereich ließ sie ihren Einkaufswagen einen Moment aus den Augen. Bei der Wagenrückgabe stellte sie fest, dass die darin befindliche Handtasche fehlte und vermutete einen Diebstahl. Diesen zeigte sie bei der Polizei in Heiligenhafen an.

Nur kurze Zeit später, gegen 11:00 Uhr, erschien ein 62-jähriger Mann aus Heiligenhafen auf dem Revier und gab die Handtasche ab. Neben den persönlichen Dokumenten, Bankkarten und einem Schlüssel befanden sich in der Handtasche der Dame auch Gegenstände mit für die Rentnerin hohem ideellen Wert.

Die Tasche konnte im Anschluss durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heiligenhafen wieder an ihre Eigentümerin übergeben werden. Die Dame zeigte sich ob der Ehrlichkeit des Finders sehr glücklich und belohnte diesen mit einem überaus großzügigen Finderlohn.

