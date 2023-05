Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck St. Gertrud // Lübecker Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes auf Tankstelle

Lübeck (ots)

Am frühen Dienstagabend (30.05.) ereignete sich in der Travemünder Allee ein bewaffneter Raubüberfall, bei dem der Täter einen mittleren 3-stelligen Bargeldbetrag und Zigaretten erbeutete. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.20 Uhr betrat der männliche Täter den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle in der Travemünder Allee. Nach Angaben der 36-Jährigen Angestellten näherte sich der Täter aus Richtung Gustav-Radbruch-Platz der Tankstelle und betrat den Verkaufsraum. Sodann ging er zielstrebig in Richtung Büroraum. Plötzlich trat der Mann an die Verkäuferin heran und hielt ihr ein Messer an den Hals, um sie dann aufzufordern, das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Der Aufforderung kam die Kassiererin nach. Der Mann habe dann nach einem Tresor gefragt, worauf die Verkäuferin angab, dass sie nichts von einem Tresor wisse. Daraufhin griff der Täter sich noch einige Schachteln Zigaretten aus dem Verkaufsregal und verließ den Verkaufsraum, um das Tankstellengelände dann wieder in Richtung Gustav-Radbruch-Platz zu verlassen. Nach Angaben der Verkäuferin und den vorhandenen Videoaufzeichnungen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden: Schwarze Hautfarbe, roter Pullover mit Applikationen, blaue Jeans, schwarze Sneakers mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack. Außerdem trug der Täter eine Sonnenbrille und eine weiße FFP 2-Maske. Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per Mail an K13.luebeck.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

