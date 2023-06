Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Wochenende (zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen) wurde in ein Wohnhaus an der Lippramsdorfer Straße in Lembeck eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten offenbar über eine Leiter auf das Vordach, von dort hebelten sie dann ein Fenster auf. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Waffenschrank gestohlen.

Am Sonntag schlugen unbekannte Täter auf einer festlichen Veranstaltung am Schloss zu. Während ein Mann die Verkäuferin aus Bayern in ein Gespräch verwickelte, schnitt ein Unbekannter in die Rückwand des Zeltes und entwendete einen Rucksack, der schon mit diversen Schmuckstücken für den Abtransport geparkt worden war. Hinter dem Zelt wurde der Rucksack leergeräumt und zurückgelassen. Der Mann, der mit der Frau sprach, war etwa 1,65m groß, schlank, hatte leicht gebräunte Haut, sprach fließend Deutsch und trug sportliche Kleidung (lange Hose). Er gehörte zu einer vierköpfigen Männergruppe, die bereits am Vortag aufgefallen waren. Sie gaben einem anderen Zeugen gegen über an, aus Kroatien zu kommen.

Person 1:

Ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,80m groß, normale Statur, leicht gebräunter Hautton, kurze schwarze Haare, dunkle Brille, blaues Hemd, sprach gut Deutsch mit Akzent

Person 2:

Ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,75m groß, korpulent, leicht gebräunter Hautton, sehr kurze schwarze Haare, Schiebermütze, sprach gebrochen Deutsch

Person 3:

Ca. 45 Jahre alt, etwa 1,80m groß, normale Statur, leicht gebräunte Haut, kurze schwarze Haare, dunkelblaues Poloshirt, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Der Vierte im Bunde kann nicht näher beschrieben werden.

Den Rucksack stellte die Polizei sicher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haltern am See

In der Nacht auf Montag wurden an der Hullerner Straße Motorenteile gestohlen. Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen drei Boote, die dort am Steg festgemacht waren. Der Diebstahl muss zwischen 21.30 Uhr und heute Morgen (8 Uhr) passiert sein. Die Motorenteile wurden vermutlich mit einer Sackkarre oder Ähnlichem abtransportiert. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Marl

Auf der Riegestraße sind unbekannte Täter am Wochenende in die Cafeteria einer Schule eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst, eine Tür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Um in die Cafeteria zu kommen, wurde noch eine Tür gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Lebensmittel gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen dem frühen Freitagabend und Montagmorgen.

Unbekannte brachen zwischen Freitag (22 Uhr) und Samstag (2.30 Uhr) in einen Getränkemarkt an der Breddenkampstraße ein. Sie öffneten Schubkästen, indem sie diese aufhebelten und entwendeten Zigaretten und Spirituosen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Alarm löste um 2.30 Uhr aus und der Wachschutz informierte die Polizei.

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend entwendeten unbekannte Täter einen Safe, Schmuck und Uhren aus einem Haus, das an der Schubertstraße liegt. Um ins Haus zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf, das auf Kipp stand. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen, bevor sie mit ihrem Diebesgut flüchteten.

Gladbeck

Zwischen dem frühen Freitagabend und Samstagmorgen entwendeten Unbekannte einen Audi A4 Avant mit OB(erhausener) Kennzeichen und weitere Fahrzeugschlüssel aus den Büroräumen einer Werkstätte an der Hornstraße. Sie brachen das Türschloss auf und betraten das Gebäude. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Am Sonntag drang eine bislang unbekannte Frau, um 19.35 Uhr, in eine Wohnung an der Bülsener Straße ein. Die Wohnungsinhaberin war vor Ort. Sie telefonierte, als es an der Wohnungstür klingelte, weshalb sie nicht reagierte und auch nicht öffnete. Kurz darauf stand eine Fremde in ihrer Wohnung. Sie überreichte der Bewohnerin daraufhin ein Buch, nannte einen Namen und verließ umgehend die Wohnung in unbekannte Richtung. Sie wird wie folgt beschrieben: 1,63m groß, schlank, beiges Kopftuch und beige Schuhe.

Bottrop

An der Mühlenstraße versuchten bislang unbekannte Täter um 13.30 Uhr in einen Kindergarten einzubrechen. Als sie ein Fenster aufhebelten, stießen sie eine Porzellandekoration von der Fensterbank. Das ließ anwesende Zeugen aufhorchen, die sofort nachsahen. Da waren die Täter jedoch schon in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zwischen Freitagmorgen und der Nacht zu Montag wurde ein schwarzer Mercedes mit E(ssener) Kennzeichen von einem Parkplatz an der Carl-Heinz-Stephan-Straße entwendet. Der Besitzer stellte das Fehlen seines Autos gegen 1 Uhr fest.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell