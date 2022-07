Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Erster Einsatz im B33-Tunnel durch Auslösung der Brandmeldeanlage Reichenau-Waldsiedlung, 23.07.2022

Reichenau

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 23.07.2022, löste im im neuen B33-Tunnel bei der Reichenau-Waldsiedlung die Brandmeldeanlage (BMA) aus.

Um 02:56 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Konstanz gemäß Alarmplan die Freiwilligen Feuerwehren Reichenau, Allensbach und Konstanz zum Einsatz in den Tunnel. Laut den Sensoren kam es zu einem Ereignis in der Südröhre in Fahrtrichtung Konstanz. Die Freiwilligen Feuerwehren Reichenau und Konstanz gingen vom Ostportal über die Nordröhre und die Freiwillige Feuerwehr Allensbach vom Westportal über die Südröhre auf Erkundung. Es konnte in beiden Röhren weder eine Rauchentwicklung noch ein schädigendes Ereignis festgestellt werden.

Während dem Feuerwehreinsätz blieb der Tunnel für ca. eine Stunde für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Hierduch kam es auf der B33 zu Staus. Später wurde der Verkehr in der Nordröhre Fahrtrichtung Radolfzell wieder frei gegeben. In der Südröhre wurde noch nach dem Grund für die Auslösung der BMA zusammen mit dem Betreiber gesucht und dabei die Südröhre mehrfach gesperrt. Grund für die BMA-Auslösung könnte ein Blitzschlag bei dem über die Gemarkung Reichenau hinweggezogenen Gewitter mit Blitz und Donner gewesen sein. Während die Feuerwehr Reichenau noch bis am frühen Morgen bei der Suche unterstützte, konnten die Feuerwehren aus Allensbach und Konstanz wieder einrücken. Der Tunnel wurde dann an den Betreiber übergeben, die Suche der Tunneltechniker nach dem genauen Auslösegrund wird diesen Morgen noch andauern.

Unter Leitung von Kommandant Andreas Schlegel waren die Feuerwehren Reichenau, Allensbach und Konstanz mit mehreren Löschfahrzeugen, Abrollbehälter Atemschutz und Mannschaftstransportfahrzeugen im Einsatz. Die Führungsgruppe der Feuerwehr Konstanz unterstützte die Einsatzleitung am Betriebsgebäude West. Mit vor Ort war die Polizei, der Rettungsdienst, die Strassenmeisterei, sowie ein Techniker der Tunneltechnik.

Einsatzende war um 05:26 Uhr.

