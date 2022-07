Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Baum gerät durch Blitzschlag in Brand, Reichenau-Mittelzell, 23.07.2022

Reichenau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23.07.2022, zog ein kurzes Gewitter mit Blitz und Donner über die Insel Reichenau. Ein Segler beobachtete zwischen Baurenhorn und Giessen in Reichenau-Mittelzell einen Blitzschlag und danach an dieser Stelle ein Feuer. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 00:59 Uhr per Meldeempfänger und Sirene zum Brandeinsatz alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Stelle erst nach Absuchen des gemeldeten Uferabschnitts finden. Ein Baum wurde durch Blitzschlag stark in Mitleidenschaft gezogen und brannte im Bodenbereich. Die Böschung um den Baum war ebenfalls in Brand geraten. Das Feuer wurde mit Wasser aus einem D-Strahlrohr gelöscht. Mit Wärmebildkamera wurde die Brandstelle auf weitere Glutnester untersucht und vollständig mit Wasser abgelöscht. Der Uferweg an dem der beschädigte Baum steht, wurde aus Sicherheitsgründen mit Absperrgitter abgesperrt.

Unter der Einsatzleitung von Kommandant Andreas Schlegel waren 15 Feuerwehreinsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz

Einsatzende war um 02:15 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell