POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Metallwerkstatt Geräte und Werkzeuge gestohlen

Ibbenbüren (ots)

An der Glück-Auf-Straße in Bockraden, zwischen Wetterstraße und Bergstrang, sind unbekannte Täter in eine Metallwerkstatt eingestiegen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch (05.07.23), 17.30 Uhr, und Donnerstag (06.07.23), 7.15 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Sie stahlen einen Akkubohrer, zwei Satellitenschüsseln und Pfandgut. Außerdem wurde das Zündschloss eines Gabelstaplers beschädigt. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

