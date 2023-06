POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Ehepaar in Wohnhaus überfallen

Ottersberg/Fischerhude. Am Mittwochabend wurde gegen 19:40 Uhr ein Ehepaar in seinem Wohnhaus an der Straße In der Bredenau überfallen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drang zumindest einer der drei Täter durch eine geöffnete Terrassentür in das Haus ein. Mit vorgehaltenen Schusswaffen forderten die Räuber von dem Ehepaar die Herausgabe von Schmuck und Bargeld. Als das Trio schließlich die Beute erlangte, flüchtete es unerkannt vom Tatort. Die Opfer blieben körperlich unverletzt. Die drei Täter wurden als etwa 25 Jahre alte Männer mit ausländischem Akzent beschrieben, die schwarz bekleidet waren und Sturmhauben, Handschuhe sowie Arbeitsschuhe trugen. Eine sofort bei Bekanntwerden der Tat durchgeführte Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen übernommen. Beamte einer spezialisierten Tatortgruppe sowie Spezialisten der Kriminalforensik suchten und sicherten noch am Tatabend Spuren am Tatort. Hinweise erbittet die Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960, auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.

Vorsicht Taschendiebe

Langwedel. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben, die in Geschäften ihr Unwesen treiben. Zuletzt angezeigt in Langwedel, geschehen bereits am Dienstag gegen 18 Uhr in einem Supermarkt an der Großen Straße. Eine 68-jährige Kundin wollte an der Kasse zahlen und musste hier feststellen, dass ihre Geldbörse plötzlich verschwunden war. Die Polizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und rät allgemein, Wertgegenstände stets eng am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen, zu verstauen.

In Haus eingedrungen

Ottersberg/Otterstedt. Ein unbekannter Täter ist am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr morgens in ein Wohnhaus an der Brügger Straße eingedrungen. Der Unbekannte nutzte dafür vermutlich eine nicht verschlossene Nebeneingangstür, um in das Haus zu gelangen. Hier durchsuchte der Täter die Räume nach möglichem Diebesgut. Beute machte er nicht, da er von den Bewohnern überrascht wurde und daraufhin unerkannt in Richtung Hauptstraße flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten, 165 cm großen und schlanken Mann mit leicht lockigen braunen Haaren handeln, der dunkel bekleidet war. Auffällig war das lückenhafte Gebiss des Mannes. Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Exhibitionist Am Tinzenberg

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll sich im Waldstück Am Tinzenberg ein Exhibitionist gezeigt haben. Eine 31-jährige Frau ging hier im Gehölz nahe dem Landkreisgebäude spazieren. Auf einer Parkbank sah sie dann den Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Als der Täter bemerkte, dass er gesehen wurde, flüchtete er. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen bis zu 180 cm großen und etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem kurzen Bart. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04791/3070 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Hohenfelder Straße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters suchten die Diebe nach möglichem Diebesgut. Unklar ist, ob sie tatsächlich Beute machten, bevor sie unerkannt flohen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

