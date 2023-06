Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ehepaar in Wohnhaus überfallen - Polizei sucht nach Zeugen

Ritterhude (ots)

Am frühen Montagmorgen (12. Juni 2023) wurde ein Ehepaar in seinem Einfamilienhaus an der Bremer Landstraße (B74) überfallen. Als der 80-jährige Bewohner seine Haustür morgens gegen 5 Uhr von innen öffnete, drängten ihn unvermittelt zwei Männer von außen zurück in sein Haus. Der 80-Jährige sowie seine im Haus anwesende 82-jährige Ehefrau mussten in der Folge etwa eine Stunde mit den Tätern im Haus verbringen und mitansehen, wie das Duo das Haus nach möglichen Wertgegenständen absuchte. Ob sie Beute machten, ist derzeit unklar. Die Räuber ließen ihre Opfer verletzt zurück, sie wurden kurz nach 7 Uhr von dem Sohn gefunden, der schließlich Rettungsdienst und Polizei alarmierte. Mit Rettungswagen wurde das Ehepaar letztlich in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete noch eine Fahndung nach den Tätern ein, die jedoch nicht zum Ergreifen des Duos führte. Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten, auffallend großen und kräftigen Mann mit bräunlicher Hautfarbe. Sein Komplize war etwa 25 Jahre alt und mit etwa 170 cm Körpergröße deutlich kleiner und schlanker. Auch er hatte bräunliche Hautfarbe und er sprach Deutsch ohne Akzent. Am Tatort führten Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Osterholz sowie des Zentralen Kriminaldienstes umfangreiche Ermittlungen durch, Spezialisten der Kriminalforensik suchten und sicherten Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden geführt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort und in der Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz (04791/3070) zu melden. Auch nimmt jede andere Polizeidienststelle Informationen zu der Tat entgegen.

