POL-VER: Mann verletzt - Zeugen gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN In Schule eingestiegen Thedinghausen/Morsum. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule an der Morsumer Schulstraße eingebrochen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag hebelten sie ein Fenster auf und suchten in den Räumen vergebens nach Wertgegenständen. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Hinweise möglicher Zeugen nimmt ...

mehr