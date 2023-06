Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, von Samstag, den 10.06.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Transporter beschädigt +++ Einbruch in Thedinghausen +++ Radfahrer kollidiert mit Fußgänger +++ Betrunkene Radfahrer stürzen in Achim +++

Transporter beschädigt

Verden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein VW Transporter in der Ludwigstraße beschädigt. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges ein und zerstachen weiterhin zwei Reifen. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich der Polizei in Verden unter der Tel.: 04231/8060 zu melden.

Einbruch in Thedinghausen

Thedinghausen. Am Freitag wurde in der Zeit von 08:30 bis 17:30 Uhr die Tür zu einem Wohnhaus in der Mühlenstraße aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter betraten das Wohnhaus und durchwühlten Schränke nach möglichen Diebesgut. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Achim unter der Tel.: 04202/9960 entgegen.

Radfahrer kollidiert mit Fußgänger

Achim. Ein 63-jähriger Radfahrer aus Achim versuchte am Freitagabend in der Straße Am Rathauspark zwei 16-jährige Fußgänger, die auf der Fahrbahn gingen, rechtsseitig zu überholen und prallte dabei mit einem der beiden zusammen. Er stürzte mit seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen der Fußgänger.

Betrunkene Radfahrer stürzen in Achim

Achim. Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich in der Nacht zu Samstag im Stadtgebiet Achim aufgrund von betrunkenen Radfahrern. Zum Einen stürzte ein 58-Jähriger alleinbeteiligt mit seinem Pedelec und verletzte sich leicht. Da er einen betrunkenen Eindruck machte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine erhebliche alkoholbedingte Beeinflussung ergab. Im anderen Fall prallte ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer gegen ein Verkehrsschild im Seitenraum, stürzte und verletzte sich schwer. Auch er war augenscheinlich deutlich alkoholisiert, jedoch aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Beide Radfahrer wurden jeweils einem umliegenden Krankenhaus zugeführt und es wurde die Entnahme von Blutproben veranlasst. Gegen beide Radfahrer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Landkreis Osterholz:

+++ Kupferrohre von Firmengelände entwendet +++ Fensterscheibe von Zoogeschäft eingeschlagen +++ Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Verletzter nach Auffahrunfall +++

Kupferrohre von Firmengelände entwendet

Hambergen/Oldenbüttel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gelangten unbekannte Täter mit einem weißen Transporter auf das Gelände einer Metallrecycling-Firma im Ohlenstedter Weg. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Container und entwendeten diverse Kupferrohre und erzeugten dadurch einen hohen Sachschaden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder einen weißen Transporter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hambergen (Tel.: 04793-957580) oder in Osterholz-Scharmbeck (04791-3070) zu melden.

Fensterscheibe von Zoogeschäft eingeschlagen Schwanewede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, versuchten Unbekannte, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, die Fensterscheibe eines Zoogeschäfts in der Blumenthaler Straße einzuwerfen. Dabei ist zumindest die komplette äußere Verglasung gesplittert. In der jüngsten Vergangenheit wurde bereits in das Zoogeschäft eingebrochen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwanewede unter 04209-918650 entgegen.

Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ritterhude/Stendorf. Am Freitagabend kam es auf der L135, an der Einmündung zur Habichthorster Straße, zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Frau aus Beverstedt hielt mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt an einer Ampel in Fahrtrichtung Bremen, was ein 75-jähriger Mann aus Bremerhaven mit dessen Skoda Fabia offensichtlich zu spät erkannte. Er fuhr nahezu ungebremst auf den Pkw der 29-jährigen auf. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Beteiligten verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei dem 75-jährigen Unfallverursacher ergab zudem eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 2 Promille. Daher wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Pkw waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Verletzter nach Auffahrunfall

Vollersode. Am Freitagabend, kam es auf der B74, Wallhöfener Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich nach derzeitigem Stand eine Person leicht verletzte. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW aus Holste übersah einen ebenfalls 53-jährigen Vollersoder mit dessen Ford, welcher auf der B74 in Höhe der Danziger Straße verkehrsbedingt wartete und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer des Ford wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird etwa 12.000 Euro geschätzt.

