POL-VER: Aktualisiert: Zum Abschluss der Domweih 2023: Polizei Verden zieht Bilanz

Verden (ots)

Die Domweih 2023 ist beendet, voraussichtlich im Laufe des MORGIGEN SAMSTAGS wird die Festmeile wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Die Polizei Verden blickt auf die vergangenen sechs Tage zurück und zieht eine positive Bilanz. "Bis auf wenige Ausnahmen fand auch in diesem Jahr wieder eine friedliche Domweih statt", so Boris Koch, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Verden. Dazu beigetragen hat das bewährte Einsatzkonzept der Polizei, das unter anderen Fußstreifen auf dem Gelände sowie auch Jugendschutzkontrollen beinhaltete. "So konnten wir schnell intervenieren, wenn es erforderlich war und sogar präventiv agieren, wenn wir Jugendliche schon im Vorfeld ansprachen und auf korrektes Verhalten ansprachen", so Koch weiter. Ganz ohne Einsätze geht ein großes Volksfest wie die Domweih aber dann doch nicht vonstatten, so registrierte die Polizei insgesamt zehn Körperverletzungen, dabei spielte in den allermeisten Fällen Alkohol eine Rolle. Dazu kam ein halbes Dutzend Eigentumsdelikte, darunter fallen auch Handtaschendiebstähle. In 20 Fällen nahmen die Beamtinnen und Beamte Fundsachen entgegen, außerdem halfen die Polzisten, zwölf kurzzeitig vermisste Kinder wieder zu ihren Eltern zurückzuführen.

