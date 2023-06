POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruchsversuch scheitert - Zeugen gesucht

Oyten. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag, in ein Einfamilienhaus am Riedenweg einzubrechen. Möglicherweise wurden die Täter gestört, letztlich flüchteten sie ohne Diebesgut vom Tatort. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

In Wohnhaus eingebrochen

Riede. Unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 11 und 13 Uhr in ein Wohnhaus Am Schützenplatz eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach möglichem Diebesgut. Ob sie Beute machten, ist unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher scheitern - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Mittwoch, in ein Wohnhaus an der Marienburger Straße einzubrechen. Letztlich scheiterten die Täter an der Tür, die jedoch beim Versuch, diese gewaltsam zu öffnen, Sachschaden verursachten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

