POL-VER: Korrektur zur Meldung vom Vortage: "Kradfahrer verletzt"

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Einbruchsversuch in Grasdorf Ottersberg. Am Grasdorfer Schuldamm versuchten unbekannte Täter im Laufe des Dienstags zwischen 8 und 17 Uhr, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hebelversuche an einem Fenster deuten darauf hin, dass die Unbekannten hier ihr Unwesen trieben. Ein Eindringen in das Haus gelang jedoch nicht. ...

