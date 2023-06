Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in der Danziger Straße

Oyten. Am Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Danziger Straße eingebrochen. Zwischen 11:30 und 13:30 Uhr gelangten sie nach dem gewaltsamen Öffnen einer Tür und eines Fensters in das Haus. Ob sie vor ihrer unerkannten Flucht noch Diebesgut erlangten, ist bislang unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei den Beamten zu melden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Oyten. Ein unbekannter Täter schlug zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Seitenscheibe eines VW ein, der auf einem Grundstück an der Straße Lienerts Heide geparkt war. Diebesgut erlangte der Täter nicht, bevor er unerkannt vom Tatort floh. Die Polizei Oyten bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

13-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr ein 13-jähriger Junge schwer verletzt. Das Kind war hier verbotenerweise mit einem Mofaroller unterwegs, da er das hierfür erforderliche Mindestalter von 15 Jahren nicht erreicht hat. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Junge mit dem Mofa zunächst widerrechtlich auf dem Radweg der Lindenstraße unterwegs, dabei soll ein derzeit unbekannter jugendlicher Mitfahrer auf dem Roller gesessen haben. Als der 13-Jährige zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos plötzlich auf die Straße fuhr, konnte eine herannahende 41-jährige Fahrerin eines Mitsubishis nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Während der 13-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste, flüchtete sein Mitfahrer vom Unfallort, mutmaßlich nicht oder nur kaum verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Auto erfasst Zweijährigen

Hambergen/Oldenbüttel. Auf der Straße Am Bahnhof kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein zweijähriger Junge trat unvermittelt hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Eine herannahende 51-jährige VW-Fahrerin bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindert und erfasste das Kind. Der zweijährige Junge wurde schwerverletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Radfahrer angefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Nach einer Unfallflucht auf der Straße Hardlage sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw die Straße Hardlage. Als er beabsichtigte, nach rechts auf die Stader Landstraße abzubiegen, übersah er einen von rechts herannahenden zwölfjährigen Radfahrer, sodass es zur Kollision kam und das Kind leicht verletzt wurde. Der Autofahrer, etwa 45 Jahre alt, stieg zwar aus, fuhr letztlich aber weiter, ohne auf die Polizei zu warten. Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer, dessen schwarzes Auto vorne rechts eine Beschädigung aufweisen dürfte, nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

B74: Drei Verletzte nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Erhebliche Folgen hatte am Donnerstagabend kurz vor 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (B74). Ein 37-jähriger Mini-Fahrer war auf der B74 in Richtung Ritterhude unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wo ihm eine 20-jährige VW-Fahrerin entgegenkam. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Beide Unfallbeteiligten sowie ein Insasse im VW erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Personen. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort.

