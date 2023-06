Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 11.06.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Schreck beim Unkrautverbrennen +++ Flächenbrände in Dörverden +++ Erfolgreiche Personensuche in Langwedel +++ Berauscht und ohne Lappen +++ Fahranfänger mit Alkohol am Steuer erwischt +++

Schreck beim Unkrautverbrennen

Verden. Mit einem Schrecken kam ein Bewohner des Behrensweges davon. Was war passiert? Der Bewohner verbrannte das Unkraut auf seiner Einfahrt. Während den Arbeiten fiel der Brennerschlauch vom Druckminderer ab, so dass es zu einer Flammenbildung aus der Flasche kam. Umgehend machten sich Feuerwehr und Polizei auf dem Weg zum Einsatzort. Bei ihrem Eintreffen hatte der Verursacher bereits erfolgreiche Löscharbeiten durchgeführt. Da die Gasflasche heruntergekühlt wurde, konnten die Rettungsgeräte wieder abziehen. Der Bewohner kam einem Schrecken davon.

Flächenbrände in Dörverden

Dörverden/Barme. Am späten Samstagnachmittag wurden der Polizei zwei kurz aufeinander folgende Brände mitgeteilt. Zunächst geriet ca. 250m² Waldboden in Brand. Der Brandort befand sich in der Verlängerung des Hespenkamps in Richtung Kasernenstraße. Die Stelle lag ca. 50m abseits eines befahrbaren asphaltierten Weges. Nur wenige Minuten später wurde ein Brand einer ca. 60m² großen Grasfläche auf dem ehemaligen Kasernengelände in Barme gemeldet. Beide Brandorte konnten durch die freiwilligen Feuerwehren aus Dörverden, Barme und Stedorf gelöscht werden. Die Polizei hat Brandermittlungen aufgenommen, kann aber über die Ursache noch keine abschließenden Angaben machen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 entgegen.

Erfolgreiche Personensuche in Langwedel

Langwedel. Am Samstagnachmittag verließ eine 81-jährige Bewohnerin einer Pflegestelle in Langwedel, Große Straße, unbemerkt die Einrichtung. Die Dame leide an Demenz und sei zeitlich und örtlich nicht orientiert. Die erste Absuche der Einrichtung sowie des dazugehörigen Grundstückes verlief erfolglos. Aufgrund der hohen Temperaturen und einer möglichen Dehydrierung der Dame wurden von der Verdener Polizei intensive Suchmaßnahmen durchgeführt. Gegen 20:00 Uhr konnte die Dame unweit des Pflegeheimes auf einem Firmengrundstück aufgefunden werden. Sie fühlte sich etwas schlapp und hatte großen Durst, war aber ansonsten wohlbehalten. Sie konnte unverletzt dem Pflegepersonal übergeben werden.

Berauscht und ohne Lappen

Achim. Am frühen Samstagabend befuhr eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates in Achim die Uesener Feldstraße in Fahrtrichtung Bassen. Dabei fiel den Beamten ein vor dem Funkstreifenwagen fahrender Pkw Chevrolet mit ausländischem Kennzeichen auf. Durch den 28-jährigen in Achim wohnenden Fahrzeugführer konnte während der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorgelegt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurden bei der Person Auffälligkeiten wahrgenommen, die auf einen möglichen Rauschmittelkonsum hindeuteten. Über einen durchgeführten Urin-Tafeltest konnte schließlich eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt.

Fahranfänger mit Alkohol am Steuer erwischt Achim. Am frühen Sonntagmorgen konnte durch Achimer Polizeibeamte im Bereich des Kreisverkehrs Embser Landstraße ein Pkw Skoda festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei dem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Konzentration von über 0,5 Promille ermittelt. In der Dienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Hier konnte der Wert bestätigt werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der Fahrzeugführer sich noch in der Probezeit befindet, muss dieser mit weiteren Folgen, wie Probezeitverlängerung und Aufbauseminar, rechnen.

Landkreis Osterholz:

+++ Miese Diebe stehlen Handtasche +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Parkplatzrempler mit Folgen +++ Einbruch in Supermarkt +++

Miese Diebe stehlen Handtasche

Ritterhude. Am Samstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Rosenhügel in Ritterhude-Ihlpohl zu einem Diebstahl. Während die beiden über 80 Jahre alten Damen ihren Pkw mit dem Einkauf beluden, entwendete ein unbekannter Täter in einem günstigen Moment die auf dem Fahrersitz abgelegte Handtasche. Der Täter entkam unerkannt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den möglichen Täter/ die mögliche Täterin nimmt die Polizei in Ritterhude unter der Tel. 04292811740 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Osterholze in Osterholz-Scharmbeck zu einem Diebstahl. Dabei betraten mehrere Personen die Baustelle an den Berufsbildenden Schulen und brachen anschließend einen Container auf und durchsuchten diesen nach möglichen Diebesgut. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf die möglichen Täter nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 entgegen.

Parkplatzrempler mit Folgen

Ritterhude. Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Rosenhügel in Ritterhude-Ihlpohl zu einem kleineren Verkehrsunfall. Dabei fuhren zwei 56 und 49 Jahre alte Männer gleichzeitig aus den Parklücken und kollidierten anschließend miteinander. Es entstand geringer Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass bei einem Pkw die Versicherung erloschen war. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, die Kennzeichen wurden abmontiert und sichergestellt.

Einbruch in Supermarkt

Grasberg. In den ersten Morgenstunden des Sonntages brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Straße Am Langenmoor ein. Sie schlugen eine Glasscheibe einer Schiebetür ein und drückten oder traten sie anschließend auf. Im Inneren des Discounters begaben sie sich zielgerichtet zu den Zigarettenregalen und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht gaben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

