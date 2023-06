Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

In Schule eingestiegen

Thedinghausen/Morsum. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule an der Morsumer Schulstraße eingebrochen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag hebelten sie ein Fenster auf und suchten in den Räumen vergebens nach Wertgegenständen. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbruch in Café

Ottersberg/Fischerhude. In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Café an der Wilhelmshauser Straße ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters suchten sie in den Räumen des Cafés nach möglichem Diebesgut. Bislang ist unklar, ob sie Diebesgut erlangten, bevor sie unerkannt vom Tatort flohen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer verletzt

Schwanewede/Beckedorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße (K33) wurde am Sonntag gegen 9:15 Uhr ein 20-jähriger Rennradfahrer leicht verletzt. Ein Auto-Fahrer war rückwärts von einer Grundstücksausfahrt auf die K33 gefahren, dabei übersah er den herannahenden Radfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 20-Jährige begab sich in eine Klinik, sein hochwertiges Fahrrad wurde zerstört. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Einbruch in Discounter

Grasberg. In einen Discounter Am Langenmoor brachen in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen sie gegen 3 Uhr morgens eine Scheibe ein, um in den Markt zu gelangen. Im Geschäft entwendeten sie offenbar zielgerichtet diverse Tabakwaren, mit denen sie unerkannt vom Tatort flohen. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Feuerwehr löscht Schornsteinbrand

Grasberg/Schmalenbeck. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am Sonntagabend zu einem Schornsteinbrand an der Schmalenbecker Straße gerufen worden. Anwohner hatten hier einen Ofen zum Erwärmen von Wasser angefeuert. Dabei erhitzte sich der Schornstein allerdings so sehr, dass es zu dem Schornsteinbrand kam, den die alarmierten Brandbekämpfer letztlich ablöschen konnten, wodurch größerer Sachschaden verhindert wurde. Zwei Bewohner des Hauses haben sich aufgrund eingeatmeter Rauchgase in einem Krankenhaus untersuchen lassen.

