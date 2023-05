Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel und Gutscheine aus Fahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, gegen 08 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem in der Caroline-Herschel-Straße geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände. Nachdem der Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise das Fahrzeug öffnete und in das Innere gelangte, nahm dieser einen darin befindlichen Gelbeutel mit rund 20 Euro Bargeld sowie Gutscheine im Wert von etwa 400 Euro an sich und flüchtete. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer: 06221 / 3418-0, entgegen.

