Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verkehrsunfälle auf Parkdeck gleichzeitig

Apolda (ots)

Am Montag, den 1. August ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf einem Parkdeck eines Einkaufmarktes in Apolda. Dabei kollidierten eine 83-jährige und eine 86-jährige unabhängig voneinander mit einer Leitplanke, da sie jeweils am Gegenverkehr vorbeifahren wollten. Mit anderen Fahrzeugen stießen die Frauen nicht zusammen. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug der 83-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR und an dem Fahrzeug der 86-jährigen ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

