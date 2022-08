Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Immer der Nase nach

Weimar (ots)

In Kranichfeld stellte ein Beamter der PI Weimar in einem Mehrfamilienhaus den typischen Geruch von Marihuana fest. Immer der Nase nach, war dieser vor einer Wohnungstür besonders stark. Hier öffnete dem Polizisten eine 26-jährige Frau die Tür. Vermutlich war der Frau das Erscheinen der Polizei vor der Wohnung unangenehm, weswegen sie den Beamten in die Wohnung bat. In dieser stieß er auf kleine Mengen der Droge. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell