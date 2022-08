LPI-J: Schläge gegen Polizisten

Weimar (ots) - In der Schwanseestraße geriet am gestrigen Dienstag, kurz vor Mittag, der Fahrer eines Citroens in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 38-jährigen Weimarers stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von nicht legalen Betäubungsmitteln stand. Die Auswertung einer Blutprobe von ihm wird darüber zeitnah Aufschluss geben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

