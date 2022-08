LPI-J: Vor Bus gelaufen

Weimar (ots) - Am Dienstagabend informierte eine Frau die Polizei, dass sie in der Weimarer Friedensstraße über ein abgeknicktes Verkehrszeichen fuhr und sich hierbei ihren Pkw Skoda beschädigte. Wie das Schild so beschädigt auf die Fahrbahn geriet, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Zur gleichen Zeit meldete sich bei der Polizei in Apolda der Fahrer eines Wohnmobils, der die Beamten darüber informierte, dass er gegen 21:30 Uhr in Weimar über eine Verkehrsinsel ...

mehr