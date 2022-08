LPI-J: Rad von Gepäckträger geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Mann wurde am Montagnachmittag Zeuge einer Diebstahlshandlung. Unbekannte entfernten von einem Ford, welcher in Bürgel geparkt war, beide Kennzeichentafeln und verließen anschließend in einem blauen Pkw mit Dresdener Kennzeichen die Ortslage in Richtung Jena. Durch weitere Hinweise wurde bekannt, dass sich das vermeintliche Täterfahrzeug zuvor auf einem Tankstellengelände in Eisenberg ...

mehr