Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratze am Montag, zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr eine bisher unbekannte Täterschaft mutwillig zwei am Straßenrand geparkte Pkw in der Gontardstraße.. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621 / 83397-0, zu melden.

