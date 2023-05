POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Renovierung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Opels mit einer Schutzplanke auf der BAB 6 in Höhe der AS Sinsheim - AS Wiesloch/Rauenberg. Zuvor war der 23-jährige Fahrer von einem weißen Transporter überholt worden, als dieser plötzlich den ...

mehr