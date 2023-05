Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Täter bricht in Fahrzeug ein und wird auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Auf bisher ungeklärte Weise gelang es einem Täter am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr auf einem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Anlage zunächst unbemerkt in einen geparkten Opel einzusteigen und aus einem Geldbeutel eine Bankkarte zu entwenden. Während sich der Täter noch im Fahrzeug aufhielt, kehrte der Fahrzeughalter und dessen Begleiterin an das Fahrzeug zurück. Als der Täter dies bemerkte, stieg er unverzüglich aus der Beifahrertür des Fahrzeugs aus und rannte in Richtung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Der Fahrzeughalter nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch in der Rohrbacherstraße, auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants, aus den Augen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-Mitte/Ende 20, ca.180 cm groß, dünne Körperstatur, braun gebrannter Teint, trug einen etwas längeren 3-Tage-Bart sowie ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jogginghose und schwarze Sneaker.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06221 / 1857-0 entgegengenommen.

