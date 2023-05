Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, B 38/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Weinheim, B 38/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher unbekannte Autofahrerin löste am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr ein Unfall aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Die unbekannte Autofahrerin fuhr von der B 3 kommend den Beschleunigungsstreifen auf die Westtangente in Fahrrichtung Weinheim entlang. Als die Autofahrerin den Beschleunigungsstreifen verlassen wollte, um auf die B 38 zu gelangen, bremste diese aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ihr Fahrzeug ab, sodass eine dahinter befindliche Mercedes-Fahrerin ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine weitere Autofahrerin, welche die Westtangente in Richtung Weinheim kommend aus dem Saukopftunnel befuhr, gelang es jedoch nicht mehr, trotz eingeleiteter Vollbremsung, einen Aufprall zu verhindern und fuhr der Mercedes-Fahrerin hinten auf. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens liegt nach bisherigen Unfallermittlungen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen Kleinwagen der Marke VW mit orangefarbener Lackierung gehandelt haben. Das Fahrzeug soll zudem eine Heidelberger Zulassung gehabt haben. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder weitere Angaben zum Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201 / 1003-0, in Verbindung zu setzen.

