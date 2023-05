Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Bei zwei Autos die Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neuostheim (ots)

Bei gleich zwei Autos wurde am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 23:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Xaver-Fuhr-Straße die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Aus einem geparkten BMW wurde ein Mäppchen entwendet, in welchem sich mehrere persönliche Dokumente, unter anderem eine Kreditkarte und ein Führerschein befand. Aus einem Peugeot wurde eine schwarze Handtasche, in welchem sich unter anderem ein schwarzer Geldbeutel befand, sowie ein weiterer Geldbeutel in der Farbe Pink entwendet, in welchen sich die Führerschein, Versichertenkarte, Bankkarten und Kreditkarten befanden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, ebenso der Diebstahlschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

