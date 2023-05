Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere E-Scooter entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich drei E-Scooter wurden am vergangenen Wochenende in Hockenheim entwendet.

Am späten Samstagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein E-Scooter vom Gelände einer Vereinsgaststätte in der Waldstraße entwendet. Bei dem entwendeten Roller handelt es sich um einen MiScooter Pro 2 der Marke Xiaomi in der Farbe anthrazit. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 500 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwischen 0 Uhr und 0:15 Uhr zwei E-Scooter in der Hermann-Paul-Müller Straße entwendet. Bislang unbekannte Täter betraten das Grundstück und entwendeten die beiden E-Roller, welche zum Laden neben der Hauseingangstür gestanden hatten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein E-Roller hat die Farbe schwarz, der zweite ist ein E-Scooter der Marke New Hover, Typ S10, ebenfalls in der Farbe schwarz. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

