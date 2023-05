Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Glimpflicher Ausgang eines Brandes unter der Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim (ots)

Glimpflich verlief ein Feuer, das am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache unter der Kurt-Schumacher-Brücke ausgebrochen war. Dort gerieten Unrat und ein Stromverteilerkasten in Brand und die Flammen schlugen bis an die Unterseite der Brücke nach oben. Da der Verdacht bestand, dass die Statik der Brücke gefährdet sein könnte, wurde zunächst der Schwerlastverkehr durch Absperrmaßnahmen herausgenommen. Nachdem ein Gutachter gegen 15.45 Uhr keine nennenswerten Schäden feststellen konnte, wurden die Einsatzmaßnahmen wieder aufgehoben. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Bezüglich des Feuers hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen.

