Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Schwetzingen: Freund der Mutter mit Pfefferspray attackiert

Rhein-Neckar-Kreis, Schwetzingen (ots)

Ein 17jähriger Jugendlicher kam nach einer durchzechten Nacht in den frühen Morgenstunden des 20.05.2023, in Begleitung seiner Freundin nach Hause in die elterliche Wohnung. Dort angelangt traf der junge Mann auf den 31jährigen "Neuen" Freund seiner Mutter, worauf es aufgrund unterschiedlicher Lebensphilosophien umgehend zu einem verbalen Streit kam. Nach dem Austausch von "Nettigkeiten" nahm der zunächst verbale Streit Fahrt auf und die Kontrahenten suchten die körperliche Auseinandersetzung. Als der körperlich unterlegene Jugendliche bemerkte, dass er bei der Auseinandersetzung als Verlierer vom Platz gehen könnte, zog er ein Pfefferspray und setzte dieses gegen seinen Kontrahenten ein. Hierbei hatte er jedoch nicht die Anwesenheit seiner Freundin sowie seiner Mutter bedacht, welche die Auseinandersetzung schlichten und beenden wollten. Die Damen wurden ebenfalls durch das Pfefferspray getroffen. Aufgrund der eingetretenen Augenreizung sowie kurzfristigen Atemnot musste eine der Damen in der Folge die medizinische Erstversorgung des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen.

Die beiden Kontrahenten wurden in der Folge zum Polizeirevier Schwetzingen verbracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Jugendliche suchte sich mit dem Einverständnis der Mutter eine andere Bleibe für die Nacht.

Gegen die Kontrahenten wurde ein Strafverfahren aufgrund Körperverletzung bzw. gefährliche Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tathandlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell