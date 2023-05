Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall an der Kreuzung Friedrichsring/Cahn-Garnier-Ufer - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag (19.05.) bog eine 30-jährige Fiat-Fahrerin kurz nach 16.00 Uhr vom Friedrichsring verbotswidrig am Hans-Böckler-Platz nach links ab und kollidierte mit einer in Richtung Kurpfalzbrücke fahrenden Straßenbahn. Der Fiat wurde bei der Kollision gegen einen Mast gedrückt, der durch den Aufprall auf ein fahrendes Auto fiel und geringen Sachschaden verursachte. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es bis 17.15 Uhr zu geringen Verkehrsbehinderungen. *mm

