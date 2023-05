Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Innenstadt: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Ein 53jähriger wollte am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr nach einer feuchtfröhlichen Nacht in der Mannheimer-Innenstadt schnellstmöglich nach Hause in die Neckarstadt. Leider entschied sich der Mann einen E-Scooter für den Nachhauseweg zu nutzen, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Zu allem Überfluss befuhr der Mann noch die Fußgängerzone der Planken, wobei er einer Streifenbesatzung des Polizeirevier-Innenstadt auffiel und einer Kontrolle unterzogen wurde. Schnell bemerkten die Beamten, dass der Mann alkoholisiert den E-Scooter führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,3 Promille. Die Fahrt mit dem E-Scooter war hiermit beendet und der Mann musste sich für die Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier-Innenstadt begeben. Hiernach wurde er entlassen und trat seinen Heimweg zu Fuß an. Durch die Tathandlung verzögerte sich der "Heimweg" des Mannes deutlich. Zudem muss er sich aufgrund des Straftatbestandes der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell