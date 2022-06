POL-OH: Verkehrsunfallflucht geklärt!

Hünfeld (ots) - Auf dem Parkplatz in der Klosterstraße wurde am Montag, dem 20.06.22, zwischen 14 und 18 Uhr ein schwarzer Mercedes beschädigt. Über die komplette Beifahrerseite zieht sich ein langgezogener Kratzer, welcher vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verursacht wurde. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580. Vogt, POK'in, Polizeistation Hünfeld Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

