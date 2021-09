Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Sauna

Neuhofen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am 02.09.2021, gegen 21:00 Uhr, in der Ludwigshafener Straße zum Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei stand die Saune bereits im Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer sowie die Löscharbeiten dürfte ein Sachschaden von etwa 170.000 Euro entstanden sein. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

