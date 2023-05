Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Sinsheim: Zeugenaufruf nach Einbruch in Warengeschäft

Sinsheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.05.2023 gegen 01.50 Uhr kam es in der Hauptstraße von Sinsheim zu einem Einbruch in ein Warengeschäft. Kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten gingen mehrere Tatverdächtige zu Fuß flüchtig. Die hinterhereilenden Polizeibeamten wurden durch mehrere Zeugen auf die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen aufmerksam gemacht. Hierdurch gelang es den Polizeibeamten zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die Zeugen setzten währenddessen ihren Weg fort.

Wer sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen kann, insbesondere die "Wegweisenden" Zeugen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell