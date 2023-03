Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden - Autofahrerin verletzt

Rüthen (ots)

Im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Geseker Straße, kam es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Geseke befuhr mit seinem VW Golf die Straße Im Kirchfeld in Richtung Oestereiden. Er beabsichtigte, die Hauptstraße in Richtung Geseker Straße zu überqueren. Nach eigenen Angaben schätzte er die Entfernung des sich aus Richtung Rüthen nähernden VW einer 43-jährige Frau aus Oelde falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 43-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus transportiert wurde.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell