Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei fasst Täter nach versuchtem Einbruch in ein Einkaufsgeschäft -Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem ein Zeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02 Uhr ein lautes Knallgeräusch in der Hauptstraße hörte und eine randalierende Personengruppe vermutete, wählte dieser kurz darauf den Notruf der Polizei. Die Beamten des Polizeirevier Sinsheim suchten daraufhin die Örtlichkeit auf und konnten neben einer eingeschlagenen Glas-Eingangstür eines Einkaufsgeschäfts ebenso drei vor der Tür stehende Männer feststellen, die bei Erblicken der Streifenwägen die Flucht in Richtung Burgstraße ergriffen. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Männer gestellt und festgenommen werden. Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig und wird wie folgt beschrieben:

-männlich, bekleidet mit grauer Jeans, dunklem Oberteil, schwarze Mütze, Umhängetasche o.ä.

Die Videoaufzeichnungen vor dem Einkaufgeschäft wurden gesichert und werden nun durch die Ermittler/Ermittlerinnen ausgewertet. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere jene, die durch ihre Hinweise vor Ort mitwirkten, sich unter der Telefonnummer: 07261 / 690-0 zu melden.

