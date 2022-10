Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholunfall

Roßleben (ots)

Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr am 07.10.2022 gegen 15:30 Uhr die Industriestraße und wollte in die Straße Am Schlifter abbiegen. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten Pkw Smart. Der Fahrer hinterließ seine Personalien und entfernte sich vorerst von der Unfallstelle. Anschließend kam er zurück an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug der Vorfahrtsberechtigten: 4000 Euro, beim Verursacherfahrzeug 5000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell