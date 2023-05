Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher nach Unfall auf der BAB 6 flüchtig - Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Opels mit einer Schutzplanke auf der BAB 6 in Höhe der AS Sinsheim - AS Wiesloch/Rauenberg. Zuvor war der 23-jährige Fahrer von einem weißen Transporter überholt worden, als dieser plötzlich den Fahrstreifen nach rechts wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Opel-Fahrer, ebenfalls nach rechts, aus und es kam zur Kollision mit der Schutzplanke. Hierbei wurden die Seitenairbags ausgelöst. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06227/35826-0 beim Verkehrsdienst - Außenstelle Walldorf des Polizeipräsidiums Mannheim zu melden.

