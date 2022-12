POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 31.12.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Technischer Defekt nach Brand in Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen - Rodgau (cl) Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße am Mittwochmorgen (wir berichteten) schließen die Offenbacher Brandursachenermittler nach einer ersten Begutachtung des ...

mehr