Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Leitplanken auf der BAB 5

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Fiat Punto verursachte am Samstagabend gegen 22.00 Uhr einen Unfall auf der BAB 5, AS Hirschberg bei der Ausfahrt von Frankfurt nach Heddesheim. Aufgrund eines Reifenplatzers kam er vom rechten Fahrstreifen ab und kollidierte zunächst mit dem Anpralldämpfer (Fahrbahnteiler) zu Beginn der AS Hirschberg. Durch diese Kollision wurde der Fiat weiter in die Tangente geschleudert. Hier kollidierte er mit der linken Leitplanke und wurde weiter in die rechte Leitplanke geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer am Unfallgeschehen beteiligt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim konnte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrgenommen werden. Ein Test der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von über drei Promille.

Am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt acht Leiplanken und ein Anpralldämpfer beschädigt.

Der Führerschein des Fiat-Fahrers wurde beschlagnahmt. Weiterhin wird ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

