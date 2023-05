Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Flüchtiger Unfallfahrer verursacht Totalschaden zweier Fahrzeuge

Heidelberg (ots)

Am Montag kam es gegen 13.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Straße 'In der Neckarhelle' und Kleingemünder Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Ein 75-jähriger Opel-Fahrer und ein 67-jähriger Opel-Fahrer befuhren die Neckarhelle in absteigende Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Kleingemünder Straße befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fahrzeuge, welche nach links in Fahrtrichtung Neckargmünd abbiegen wollten. Nachdem das erste Fahrzeug in die Kreuzung einfuhr, näherte sich der 75-jährige Fahrer dem Kreuzungsbereich, sodass es dem bislang unbekannten Unfallverursacher nicht mehr möglich war nach links abzubiegen. Trotz kreuzendem Verkehr fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer in die Kreuzung ein. Nur durch eine umgehende Vollbremsung konnte der 75-Jährige eine Kollision mit dem unfallverursachenden Fahrzeug verhindern. In Folge der Bremsung fuhr ein 67-Jähriger dem vorausfahrendem 75-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf die Höhe eines fünfstelligen Betrags geschätzt. Das Fluchtfahrzeug wird als roter Kleinwagen mit einer weißen Aufschrift beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter: 06221-45690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell