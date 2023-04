Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Lagerhalle

Kirrweiler (ots)

Etwa 15.000 EUR Gesamtschaden sind das Ergebnis eines Einbruchs in der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2023 in Kirrweiler. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Unterried" und entwendeten dort diverse Stromkabel, einen Kompressor sowie eine Rüttelplatte.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955 0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

