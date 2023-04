POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Hund vertreibt verdächtige Person

Annweiler am Trifels (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Lampe am Brunnen vor der Feuerwache in Annweiler am Trifels beschädigt. Der bisher unbekannte Täter riss gegen 03:30 Uhr die Lampe aus einer Halterung und warf sie in einen gegenüberliegenden Hof. Der entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Landau unter ...

