Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brutale Schläger landen im Polizeigewahrsam

Bad Bergzabern, 02.04.2023, 00:47 Uhr (ots)

Am frühen Morgen des 02.04.2023 kam es gegen 00:47 Uhr vor einem Lokal in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu einem Handgemenge, in deren Folge eine Person mit einer Kopfverletzung bewusstlos am Boden lag. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 39-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei männliche Täter gemeinsam auf eine Person einschlugen bis diese nach einem Schlag ins Gesicht stürzte und mit dem Kopf gegen die Hauswand prallte. Beide Täter hätten im Anschluss weiter auf die wehrlos auf dem Boden liegende Person eingetreten und wären geflüchtet. Durch Ermittlungen der Polizei konnten ein 20 -Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und ein 25 -jähriger Mann aus Dessau-Roßlau als Tatverdächtige identifiziert werden. Beide wurden im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in einem anderen Lokal in der Königstraße angetroffen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen vor das Gebäude verbracht. Dort wurde bei der Durchsuchung der Personen ein Schlagring und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Zunächst verhielt sich lediglich der 25-jährige Tatverdächtige unkooperativ und wollte sich entfernen. Als die Polizeibeamten dies verhindern wollten, leistete er Widerstand, musste gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Der zweite Täter wurde ebenfalls zur Dienststelle der PI Bad Bergzabern verbracht. Auch er wurde im Verlauf der Amtshandlung immer aggressiver so dass eine Fesselung unabdingbar war. Als die Beamten dies durchführen wollten leistete auch er Widerstand gegen die Maßnahme. Beiden Tätern wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie laufen derzeit Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Täter in polizeilichen Gewahrsam. Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

