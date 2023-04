Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Billigheim (ots)

Einen Flurschaden im Wingert sowie einen wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug verursachte ein 42-jähriger betrunkener Opel-Fahrer am gestrigen Abend auf der B 38 zwischen Impflingen und Appenhofen. Gegen 19:20 Uhr befuhr der 42-Jährige die B 38 von Landau kommend in Richtung Appenhofen. Auf der Strecke kam der Opel-Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem danebenliegenden Wingert. Bei der Unfallaufnahme gab der 42-Jährige an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Aussagen und ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und dieser musste abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt, zeigte sich nach der Unfallaufnahme jedoch in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass er in eine Fachklinik verbracht wurde.

