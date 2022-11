Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jacke und Smartphone aus PKW entwendet

Heinsberg (ots)

Am Montagvormittag (21. November) entwendeten unbekannte Personen zwischen 11.50 Uhr und 12.10 Uhr aus einem in der Humboldtstraße abgestellten PKW eine Jacke, in der sich zudem ein Smartphone befand.

