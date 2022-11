POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Übach-Palenberg (ots) - Bei einem Einbruch in einen Rohbau an der Otto-von-Hubach-Straße stahlen bislang unbekannte Täter am Samstag (19.November), gegen 3.30 Uhr, einen Router sowie eine SIM Karte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

